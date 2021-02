Pioli e la tentazione del cambio modulo: l’opinione del tecnico rossonero

Il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha escluso l’idea di operare un cambio di modulo per invertire la rotta degli ultimi risultati

Due sconfitte consecutive in campionato, due partite senza segnare: in una settimana il Milan ha stravolto radicalmente le proprie abitudini di risultato.

Dopo il pesante 3-0 incassato oggi nel derby urge immediatamente una reazione, che dovrà però investire non solo la sfera caratteriale, ma anche e soprattutto quella più prettamente di campo. Lo stesso tecnico rossonero Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, non ha escluso l’ipotesi di un cambio di modulo: «Valuteremo tutte le scelte migliori per le prossime gare».