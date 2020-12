Pioli e i buon propositi per il 2021: «Siamo a metà della salita»

Pioli festeggia la chiusura di un 2020 da incorniciare ma assicura già i buoni propositi per il 2021: continuare il percorso di crescita

Il Milan di Stefano Pioli è la squadra che nel 2020 ha ottenuto più punti di tutti in Serie A. Sono infatti 79 i punti che i rossoneri hanno conquistato nelle 35 partite che hanno giocato in questo anno solare. Un primato sorprendente frutto di 9 mesi di lavoro quotidiano che ha permesso ai rossoneri di mettere sotto di sé squadre sulla carta più quotate come l’Inter di Antonio Conte e soprattutto la Juventus che dista dai rossoneri 10 lunghezze.

Un 2020 da incorniciare per Stefano Pioli che ha centrato tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione dalla dirigenza riuscendo addirittura a fare qualcosa in più. «Questo è stato un anno fantastico calcisticamente parlando – ha affermato il tecnico rossonero a Sky – Dobbiamo continuare con questa voglia di crescere e di andare ancora avanti. Fare i nove mesi che abbiamo fatto noi non era facile ma ci siamo riusciti arrivando così in alto. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati pensando di gara in gara ma dobbiamo ancora fare metà della salita».