Pioli: «Donnarumma? Ciò che stiamo costruendo dovrebbe togliergli ogni dubbio»

Pioli ha commentato la prestazione dei propri giocatori al termine della gara con il Parma, in particolare su Donnarumma.

DONNARUMMA – «Gigio è molto più giovane dei miei figli, io sono già nonno. Gli consiglierei di rimanere al Milan perché è un top club in tutto e per tutto. Stiamo costruendo un gruppo di combattenti non ancora vincenti ma che stanno lavorando per esserlo».