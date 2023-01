Pioli su Leao: «Con lui non parlo di contratto ma di campo»

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma mister Pioli ha parlato anche del tema rinnovo di Leao

«Per il rinnovo non devi chiedere a me ma ad altre persone. Col ragazzo non parliamo del contratto, parliamo del campo, parliamo della partita di domani. Sa che deve continuare così, ha le capacità per essere determinante in tutte le partite»