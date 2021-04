Pioli: «Come stiamo? Meritavamo di più ma sappiamo cosa fare»

Pioli, le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Lazio-Milan. Il tecnico rossonero spiega come sta il Milan fisicamente

Pioli, le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Lazio-Milan. Il tecnico rossonero spiega come sta il Milan fisicamente.

COME STA IL MILAN FISICAMENTE- «La stanchezza fisica non c’è, dobbiamo essere più efficaci nell’ultimo quarto di campo, che non è una cosa da poco: fa la differenza tra il vincere le partite e rischiare di non vincerle. Dobbiamo migliorare, ma era difficile pensare che potessimo mantenere quel ritmo di risultati, dobbiamo esser obiettivi e lucidi nel dire che c’è stato un momento in cui portavamo a casa tutto e anche di più, nelle ultime partite abbiamo portato a caso meno di quanto meritavamo. Quello che conta è che siamo lì e che abbiamo dimostrato i nostri valori, abbiamo sei gare per centrare un obiettivo importante».