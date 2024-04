Pioli è diventato un allenatore di coppa? Lui non ci sta e reagisce così alla vigilia di Milan Roma

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Roma, ha risposto così all’esser un allenatore di coppa

ALLENATORE DI COPPA – «Non credo in queste distinzioni. Come squadra possiamo giocare un calcio moderno: di ritmo, di intensità, di imprevedibilità nelle posizioni e nelle giocate individuali. Dobbiamo essere competitivi in Italia e in Europa. Bisogna provare e continuare a lavorare tanto. Avere fiducia nei giocatori e mettere la miglior performance possibile».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN ROMA