Pioli Al Nassr, ACCORDO sempre più vicino: QUANTO RISPARMIEREBBE il Milan. Le ultimissime sul mondo rossonero

Come riportato da diversi MEDIA internazionali, l’Al Nassr sarebbe molto vicino a esonerare Castro, attualmente sulla panchina del club.

Il nome principale per sostituirlo, in caso d’addio del portoghese, è quello di Stefano Pioli. Il Milan, in caso di rescissione del contratto, andrebbe a guadagnare una somma ingente. Il tecnico emiliano, infatti, percepisce circa 4.5 milioni di euro (9 milioni di euro lordi).

L’ex tecnico rossonero non è mai stato così vicino a sedersi sulla panchina della squadra di Cristiano Ronaldo.