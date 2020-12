Pioli: «Ad oggi non firmo per arrivare quinto in campionato»

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky per post partita contro il Parma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni

Pioli ha detto: «Non siamo disperati per non aver vinto, ma è una serata storta. Mi dispiace per gli infortuni di Gabbia e Bennacer. Non abbiamo fatto un approccio stasera contro il Parma, ma il Milan ha cuore e volontà. Va bene anche un pareggio. Noi giochiamo sempre per vincere e le possibili ci sono state, peccato che gli errori che hanno portato al gol i nostri avversari. Nel secondo tempo abbiamo giocato più con spirito che con lucidità e abbiamo pareggiato meritatamente. Con Ibrahimovic siamo molto forti, ma la squadra ha creato molto anche oggi, Rebic è più un attaccante di profondità, ma la squadra ha fatto bene sia con Zlatan che senza Zlatan.»

Sui gol subiti su azione Pioli ha dichiarato: «Bisogna dare meriti al Parma e ai suoi attaccanti. Cornelius fa giocare bene le squadre. Il primo gol ci siamo schiacciati troppo e non abbiamo difeso bene. Mi aspettavo un inizio migliore da parte della mia squadra, ma dobbiamo essere soddisfatti della prestazione. Dispiace per gli infortuni ma è un passo avanti per la crescita della squadra».

Sulla condizione fisica: «Il Milan fisicamente sta bene. Non credo che l’aspetto fisico sia un problema per noi, ma di certo gli infortuni ci hanno tolto soluzioni. Durante la festa di Natale non credo ci sarà troppo spazio per recuperare. Più che altro sarà un riposo mentale».

Sull’autostima della squadra: «Ho la sensazione che la squadra è uscita dal campo non soddisfatta in pieno del risultato, però abbiamo avuto l’intensità di portare a casa un pareggio. L’obiettivo è quello di migliorare il sesto posto della passata stagione. Io oggi non firmo per il quinto posto perché la squadra è ambiziosa. Fino ad oggi non ci ha messo sotto nessuno, siamo sempre stati all’altezza di tutti. Firma per il secondo posto? Unica cosa che firmerei è il rinnovo di contratto».

Sul vice Ibrahimovic: «La società sarà attenta su tutte le possibilità per migliorare la rosa. Se ci sarà l’occasione di inserire qualcuno, saremo pronti per farlo».