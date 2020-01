Piatek via a gennaio? Il futuro del polacco è in bilico

L’attaccante non rende e dopo l’arrivo di Ibra potrebbe lasciare…

Kris Piatek pare davvero aver smarrito l’amore con il gol. La passata stagione il centravanti ha segnato in ogni modo, riportando il sorriso ai tifosi. Da inizio campionato invece arranca e già a gennaio potrebbe anche salutare i compagni.

Le opzioni non mancano: West Ham e Aston Villa interessate

Pagato 35 milioni appena una stagione fa, adesso il suo cartellino ne vale meno. I rossoneri non vogliono fare sconti. Per meno di 30, la trattativa non andrà in porto. Ci sono due club interessati al cartellino: West Ham e Aston Villa.