Milan: ma chi arriverà in attacco per il dopo Piatek?

Il polacco saluta i rossoneri dopo appena un anno dall’approdo a Milanello

Sarà dunque la Germania la prossima casa di Kris Piatek che ieri ha salutato i compagni e lasciato con un volo privato Milano. Per alcuni un errore lasciarlo andare, per altri l’unica soluzione considerato lo scarso rendimento in campo. Il Milan a oggi non pensa a un sostituto reale in quella posizione. Più spazio a Leao e Rebic.

La numero 9 ha fallito ancora, dopo Inzaghi il declino

Neanche a Piatek è riuscito l’incantesimo di far terminare la maledizione della numero 9. Dopo la carriera splendida di Inzaghi, più nessuno è riuscito a indossarla, ottenendo dei risultati positivi importanti.