Petagna: in caso di addio di Piatek, ci potrà essere il ritorno?

L’ex attaccante del Milan ora alla Spal, strizza l’occhio ai rossoneri

Un’amore mai tramontato quello di Andrea Petagna per i colori rossoneri. Il centravanti è attualmente in carica alla Spal, ma a breve il suo futuro potrebbe cambiare. I club non mancano e le richieste anche in estate sono arrivate. La società di via Aldo Rossi avrebbe pensare a lui in caso Piatek decidesse poi di lasciare Milano.

Serve un’alternativa a Ibra: lo svedese non le giocherà tutte

Dovesse salutare realmente Kris Piatek la società per forza si dovrà tutelare con un altro elemento in entrata. Petagna piace e costa poco e questo resta un elemento a suo favore. Al momento non si registra una trattativa in corso, ma resta la possibilità.