Perrucci a Milan Tv: «Buon test, siamo un bel gruppo»

Le parole di Vincenzo Perrucci ai canali ufficiali del club rossonero dopo la netta vittoria del Milan Primavera contro l’Entella in Coppa Italia:

«Una partita abbastanza difficile, ma l’abbiamo giocata veramente bene. Al 30′ eravamo sul 5-0, quindi siamo andati sul campo per vincerla dal primo minuto. C’è sempre da migliorare e abbiamo messo minuti in campo per chi in campionato ha giocato meno degli altri, quindi è un buon test. Dobbiamo tutti lavorare e abbiamo voglia di farlo, siamo un bel gruppo»