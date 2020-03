Perin e Antonio Donnarumma, scambio di battute social

Perin ha fatto la prima diretta social, complice il periodo di isolamento che sta attraversando l’Italia. Il commento di Antonio Donnarumma

Mattia Perin ha fatto la prima diretta social, complice il periodo di isolamento che sta attraversando l’Italia: «Questa è la prima diretta della mia carriera social, ne potremmo fare un’altra stasera bevendo tutti un bel calice di vino. Quando smetterò di giocare a calcio mi metterò a fare vino» ha dichiarato il portiere genoano.

«Che naso!» ha commentato Antonio Donnarumma. «Senti chi parla… Mor**cci! Se mettiamo il mio sopra al tuo facciamo scopa!» ha riposto ironicamente Perin.

Poi il messaggio del rossoblu: «Non sono in quarantena, ma sono solo come un cane. Non mi fanno tornare a Torino dalla mia famiglia. Bisogna stare a casa, usciamo solo per i beni di prima necessità. Le giornate senza campionato sono una noia mortale, ma non si può fare altro in questo momento. È giusto così. Meglio Genova o Torino? Sono entrambe città bellissime».