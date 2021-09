Pericolo Dybala: l’argentino vede rosso contro il Milan

Dybala è una spina nel fianco per il Milan. Quando vede i rossoneri, l’argentino si scatena. Ecco la statistica

Si avvicina il big match tra Juventus e Milan. Tra le varie statistiche da segnalare per questa sfida, figura quella di Paulo Dybala contro il diavolo. L’argentino infatti, quando vede il diavolo diventa indemoniato.

Infatti, la Joya bianconera ha segnato ben otto reti in carriera e ha servito quattro assist contro il Milan. L’ultima rete risale al novembre 2019, nella sconfitta dei rossoneri a Torino per 1-0. Mentre nella scorsa stagione, Dybala ha confezionato i due passaggi decisivi per la doppietta di Chiesa a San Siro, in occasione della vittoria per 3-1 della Juve sul diavolo.