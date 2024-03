Penalizzazione Milan, la mossa di Chinè che fa felice Furlani: cosa è successo

Penalizzazione Milan, Chinè non ha ancora chiesto le carte dell’indagine alla Procura e non sembra avere intenzione di farlo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il comportamento del procuratore Chinè è stato accolto in maniera molto positiva dal Milan. Chinè infatti non avrebbe chiesto le carte alla Procura relativamente all’indagine che si sta portando avanti da qualche giorno sul club rossonero e non sembra neanche intenzionato a farlo.

In ogni caso i tempi sarebbero molto lunghi ed eventuali quanto remote penalizzazioni andrebbero ad inficiare sulla prossima stagione e non assolutamente su quella in corso. Il caso pare destinato a sgonfiarsi.