Pellegrino Milan, il difensore può già dire addio! Ci pensa questo club

Pellegrino Milan, il difensore può già dire addio! Questo club è sulle tracce del centrale di proprietà dei rossoneri

Il futuro di Marco Pellegrino potrebbe essere davvero lontano dal Milan. Il centrale, che ha preso parte alle ultime due partite della Primavera rossonera per rientrare in ritmo gara, può finire in Serie B.

Sulle tracce del difensore ci sarebbe infatti la Ternana, che lo prenderebbe volentieri con la formula del prestito. I prossimi giorni potrebbero essere già decisivi. Lo riporta Tuttosport.