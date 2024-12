Pellegri, infortunio bruttissimo: rottura del legamento crociato. Le ultimissime notizie sull’attaccante ex rossonero attualmente all’Empoli

Pietro Pellegri, ex giocatore del Milan, ha subito un infortunio gravissimo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centroavanti classe 2001 ha subito la rottura del legamento crociato.

Per l’ennesima volta, dunque, l’attaccante attualmente in forza all’Empoli di D’Aversa, dovrà affrontare un lunghissimo stop causato da uno sfortunato episodio. Tutta la nostra redazione augura a Pietro Pellegri, nella speranza di rivederlo in campo il prima possibile.