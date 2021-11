Pellegatti: «Se ci credo per il Milan in Champions? Il giorno dei gironi...»

Carlo Pellegatti, nel corso del suo programma in onda su Radio Rossonera, ha dimostrato la sua fede per il Milan parlando di Champions

Carlo Pellegatti, nel corso del suo programma in onda su Radio Rossonera, ha dimostrato la sua fede per il Milan parlando di Champions League. Ecco le sue parole in merito.

«Milan in Champions? Ci credo e sono sereno. Ho preso i biglietti di Atletico Madrid Milan. Capisco la paura dei tifosi, ma io sono ottimista e il giorno dei gironi ho prenotato tutte e tre le trasferte».

ASCOLTA IL PROGRAMMA QUI