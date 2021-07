Pellegatti: «Sabitzer sarebbe perfetto per sostituire Calhanoglu»

Carlo Pellegatti ha parlato della possibilità da parte del Milan di sostituire Hakan Calhanoglu con l’austriaco Sabitzer

«La Bild ieri sera ha parlato di Sabitzer al Milan, per me sarebbe un sogno spettacolare questo giocatore. Al posto di Calhanoglu è perfetto, un trequartista poliedrico, carismatico, un capitano. Lui è il perno di una squadra come il Lipsia che arrivato alle fasi finali della Champions League dell’anno scorso. La Bild dice che il Lipsia potrebbe venderlo dato che è in scadenza nel 2022, concedendogli la possibilità di scegliere dove andare. Lui vuole giocare la Champions League, e il Milan quest’anno la giocherà. Sarebbe perfetto dietro la punta nel 4-2-31. Mi auguro che se il prezzo fosse 15/20 milioni, il Milan lo prenda. A queste condizioni, questo giocatore va preso, anche in prestito. Voglio Sabitzer numero 10 nel Milan per la stagione che sta per iniziare».