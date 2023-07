Pellegatti sicuro: «Nelle prossime 36 ore arriveranno questi due giocatori». Le sue parole a Tutti Convocati

Intervenuto nel corso di Tutti Convocati, Carlo Pellegatti ha parlato anche del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

PELLEGATTI – «Io sono concentratissimo a guardare in casa mia. Nelle prossime 36 ore arriveranno Musah e Danjuma, credo. Poi il Milan si concentrerà su Taremi e un’esterno destro, non più Chukwueze. Se poi andrà via Ballo Tourè arriverà un terzino italiano al suo posto»