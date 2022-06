Pellegatti: «Origi arriverà, mentre Botman e Renato Sanches…». Le parole del giornalista rossonero

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha parlato del mercato del Milan. Ecco le parole del noto giornalista rossonero:

«Origi non arriverà settimana prossima, per quello che mi risulta, arriverà nella settimana che va dal 13 al 19 giugno. Sarà il primo acquisto del nuovo Milan. Per quello che riguarda Botman e Renato Sanches, la questione dei due è ferma perché c’è una situazione piuttosto complicata che riguarda il Lille. Il proprietario del club francese sembra che abbia intenzione di mandare via il presidente Letang. Letang è il plenipotenziario di tutte le operazioni sportive del Lille. Quando si fanno affari con il Lille, bisogna andare da lui. Oggi quando si parla di Botman e Renato Sanches, non si dice nulla perché non c’è un interlocutore affidabile perché Letang sta per essere allontanato dal club. Quando sentite che i giocatori sono vicini al Milan, non è vero un bel niente. In questo momento il mercato del Milan è piuttosto fermo. Su De Ketelaere sembra, per ora, ci sia ben poco».