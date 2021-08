Pellegatti: «Vi dico come stanno le cose su Krunic e Bakayoko»

Pellegatti ha fatto il punto della situazione ribadendo l’incedibilità di Krunic e la possibilità di arrivare a Bakayoko a fine mercato

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale Youtube, ha fatto il punto della situazione su Rade Krunic e sul centrocampista del Chelsea Bakayoko:

«Il Milan non cederà, né in prestito né per “tesoretti” vari, Krunic. È un giocatore ritenuto importante perché è un jolly che sa occupare tanti ruoli. Quindi Krunic non verrà ceduto né in prestito né dietro compenso importante. Bakayoko invece è un nome per gli ultimissimi giorni di mercato, non ora».