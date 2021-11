Pellegatti: «L’Inter ha soffocato il Milan. Calhanoglu? Non capisco»

Carlo Pellegatti, intervenuto nella trasmissione di Tiki Taka, ha parlato del derby di milano e in particolare di Calhanoglu. Le sue parole

Carlo Pellegatti, intervenuto nella trasmissione di Tiki Taka, ha parlato del derby di milano e in particolare di Calhanoglu. Le sue parole:

«Inter unica squadra che quest’anno ha messo in difficoltà e soffocato il Milan. Per i rossoneri è un gran bel punto. Calhanoglu? C’è modo e modo di salutare la squadra in cui sei stato, da subito in estate ha iniziato a postare sui social e poi l’esultanza provocatoria. Non capisco questo accanimento nei confronti del Milan».