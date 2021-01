Pellegatti: «La parola scudetto non mi fa paura, il Milan è un candidato»

Carlo Pellegatti, intervenuto a Pressing, ha parlato di scudetto per i rossoneri. Ecco l’opinione del giornalista

Carlo Pellegatti, intervenuto a Pressing, ha parlato di scudetto per i rossoneri. Ecco l’opinione del giornalista: «La parola scudetto non mi fa paura. Ne abbiamo vinti 18, tanti negli ultimi anni. Quindi non mi fa paura. Candidarla come assoluta favorita no, candidato: sì. Adesso lo possiamo dire, è candidato allo scudetto.

Quello che è importante per me è vedere il Milan giocare bene a calcio. In questo momento, anche nella sconfitta contro la Juventus, ha sempre giocato bene a calcio».