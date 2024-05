Milan Cagliari: Ranieri rischia di perdere un centrocampista per il match, cosa è successo in allenamento

Il Cagliari continua a preparare il match contro il Milan, in tal senso Ranieri potrebbe dover fare a meno di un centrocampista

Il Cagliari sabato sera contro il Milan dovrà fare a meno degli squalificati Augello e Gaetano. In vista del match Claudio Ranieri potrebbe dover fare a meno anche di Makoumbou.

Come riportato dall’ANSA oggi il centrocampista rossoblù ha saltato l’allenamento per una botta al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno da valutare. Tuttavia l’allenatore potrà contare su tutti i suoi attaccanti con anche Mancosu tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo.