Pellegatti: «Il rosso diretto di Maresca poteva costare 50 milioni»

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Carlo Pellegatti ha parlato della squalifica di un turno decretata dal giudice sportivo a Zlatan Ibrahimovic:

«Vero che Ibra insiste un po’, ma dopo la prima frasettina gli metti il giallo davanti alla faccia, se va ancora avanti gli dai il rosso. Non il rosso diretto, se no per una frase irrispettosa rischio che pareggio a Parma e perdo 50 milioni di Champions».