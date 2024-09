Pellegatti CRITICO: «Il PROBLEMA del Milan è QUESTO. Ecco cosa penso di Ibrahimovic»

Il giornalista e opinionista Carlo Pellegatti ha detto la sua riguardo l’attuale situazione del Milan. Ecco le sue parole

LE SUE PAROLE – «Escludete del tutto che sia stato Ibra ad invitare Fonseca a lasciare fuori i due? Ibra era molto arrabbiato dopo Parma. Ibra doveva essere a Roma? Sono totalmente d’accordo. Ibra, torna subito! In questo momento lo svedese è troppo importante. E’ lui il frontman della società».

SU FONSECA – «Fonseca è in difficoltà, Ibra deve guardare in faccia i giocatori. E’ fondamentale la sua presenza. Mi dicono che Ibra potrebbe protrarre la vacanza fino alla partita col Venezia. Eh no, la presenza di Ibra è fondamentale. Anche i giocatori e l’allenatore hanno bisogno della presenza della società».

I PROBLEMI DEI ROSSONERI – «Il problema del Milan non è Leao e Theo, ma che nelle ultime 12 partite ha preso 24 gol. I sei gol presi quest’anno sono tutti uguali: cross dalla sinistra e il giocatore anticipa i difensori centrali del Milan. Fonseca pensava di impostare un gioco dominante, ma non so se ha i giocatori per farlo».