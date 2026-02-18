Connect with us

Pellegatti consiglia Cardinale: «Tare ottima intuizione, adesso deve sistemare altre due cose fondamentali»

3 ore ago

Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha dato un prezioso consiglio a Gerry Cardinale, proprietario del Milan

Attraverso un nuovo video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato con la consueta passione le parole del presidente rossonero Paolo Scaroni, rilasciate a margine dell’Assemblea di Lega Serie A di ieri, dando un prezioso consiglio a Gerry Cardinale.

Al centro del dibattito, la necessità impellente di riforme strutturali per il calcio italiano.

PAROLE – «Gerry Cardinale, dopo le belle parole, deve parlare con i fatti. Serve un Milan che migliori sul piano politico, che non venda più i giocatori forti che ha per costruire. Cardinale è stato molto intuitivo quando ha messo Igli Tare, stanco dell’attesa di altri direttori sportivi che avrebbe voluto Furlani, è andato a scegliere Tare e poi Tare a scegliere Allegri. Questo è tutto merito di Cardinale. Il prossimo passo è sistemare il discorso tifosi, che è fondamentale. Quando Scaroni parla di alberghi, indotti, signori gli alberghi accolgono i tifosi e i tifosi devono trovare i biglietti dello stadio, non i tifosi che vengono dal Minnesota, che sono benvenuti, ma i tifosi che arrivano dalla Liguria, Toscana, poi benvenuto il tifoso del Minnesota, che però viene 1 massimo 2 volte, ma il tifoso dal Veneto, dalla Puglia, arriva coi pullman facendo 9 ore di viaggio».

