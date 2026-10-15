Pavlovic a Sky: «Questa è stata la partita modello, dovremmo giocare sempre così. L’impatto di Cisse? Vi rivelo questo»

Pavlovic, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla conclusione del match tra Salisburgo e Milan

Strahinja Pavlovic, pochi minuti dopo il fischio finale del match tra Salisburgo e Milan, sfida valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League 26/27, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA VITTORIA – «Abbiamo avuto un po’ di problemi nelle ultime partite davanti alla porta, non creando tante occasioni. Stasera ne abbiamo avute tante: bene stasera, bel calcio».

TI ASPETTAVI QUESTO IMPATTO DI CISSE? – «No, devo essere onesto. Lui è davvero un bravo ragazzo, lavora tanto ogni giorno e sono molto contento per lui».

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SULLA PARTITA – «Stasera è stata una bella partita, forse è la partita modello per come dobbiamo giocare. Dobbiamo sempre vincere i duelli, creando occasioni e non sbagliando davanti alla porta. Sono queste le tre cose che dobbiamo fare sempre. Se facciamo così, siamo forti».