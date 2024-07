Pavlovic Milan: prima parte di VISITE per il serbo, ecco cosa manca per l’UFFICIALITA’. I dettagli

Pavlovic Milan: prima parte di visite mediche per il difensore serbo, ecco cosa manca prima dell’ufficialità. I dettagli

Come riferito da Calciomercato.com, Strahinja Pavlovic nella giornata odierna ha sostenuto una prima parte di visite mediche per conto del Milan in una struttura specializzata situata fuori Milano. Il difensore serbo pernotterà nel capoluogo lombardo per poi completare tutto l’iter burocratico nella giornata di domani.

L’accordo con il Salisburgo è stato trovato per 18 milioni di base fissa più 2 di bonus. Al giocatore andranno 1,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni.