Pavlovic Milan: arrivo in rossonero POSSIBILE, l’IMPATTO a bilancio dell’operazione

Il Milan ha individuato in Pavlovic il rinforzo per la propria difesa. Ecco quanto impatterebbe a bilancio l’operazione

Il Milan insiste per Pavlovic. Ma quanto peserà a bilancio Pavlovic sui conti dei rossoneri? Come riporta Calcio e Finanza il Salisburgo per il cartellino del difensore voleva 30 milioni di euro, ma considerando anche la volontà del calciatore, l’affare si dovrebbe chiudere intorno ai 20 milioni di euro, più eventuali 2 milioni di bonus.

Se questa fosse la cifra – immaginando che Pavlovic fimi con il Milan un contratto della durata di cinque anni – la quota ammortamento per l’ingaggio del difensore sarebbe pari a 4 milioni di euro nella stagione 2024/25. A questa cifra andrebbe poi ad aggiungersi lo stipendio lordo del serbo. Il costo totale del suo trasferimento nella nuova stagione sarebbe quindi pari a 6,78 milioni di euro.