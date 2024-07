Pavlovic Milan: c’è FIDUCIA per il colpo, può già raggiungere la squadra negli Stati Uniti! La CHIUSURA può arrivare a questa cifra

Pavlovic Milan: si può chiudere a questa cifra per il difensore del Salisburgo. Tutti i dettagli sul possibile colpo

Stando a quanto riferito da Sky Sport 24, Strahinja Pavlovic ha da tempo detto sì al Milan e ora i rossoneri spingono per trovare l’accordo col Salisburgo. C’è fiducia, si pensa si possa chiudere in tempi brevi e permettere al difensore di raggiungere la squadra in tournée negli Stati Uniti.

Si tratta con il Salisburgo a fuoco lento: ballano 5/6 milioni di euro ancora. Alzando di 1/2 milioni la parte fissa si può trovare l’intesa finale.