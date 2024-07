Pavlovic Milan, c’è DISTANZA col Salisburgo: così si prova a CHIUDERE l’affare per il difensore serbo! Il piano dei rossoneri

Strahinja Pavlovic è finito in cima alla lista dei desideri del mercato Milan per il ruolo di difensore centrale. I rossoneri sono in pressing per il suo acquisto e hanno già trovato un’intesa si massima col calciatore serbo per un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione.

Come spiega Tuttosport, c’è però ancora distanza col Salisburgo, che ne fa una valutazione più alta rispetto a quella dei rossoneri. Il Diavolo valuta il giocatore serbo intorno ai 22-23 milioni di euro complessivi, mentre la richiesta degli austriaci è di 30 milioni. Da capire se si arriverà ad un’intesa definitiva nel giro di poco tempo.