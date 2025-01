Pavlovic Milan, interviene Conceicao: «Si allena molto bene ma non mi piace questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, domani, affronterà il Girona in Champions League. Di seguito le parole in conferenza stampa di Conceicao su Pavlovic, uomo mercato.

PAVLOVIC – «È a disposizione del gruppo. Non è colpa sua se non ha ancora giocato, si è allenato bene, anche con una voglia incredibile: a volte esce dalla posizione e non mi piace tanto. Le scelte sono le mie, domani abbiamo due difensori centrali ma posso anche mettere un centrocampista per giocare lì».