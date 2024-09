Fonseca a Milan Tv: «Fondamentale VINCERE ma VOGLIO di più! Derby CRUCIALE, ecco perchè»

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha commentato la vittoria contro il Lecce nell’immediato post-partita: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan-Lecce, Paulo Fonseca ha dichiarato:

PAROLE – «E’ stata una vittoria importante, era importante vincere dopo il derby. Abbiamo iniziato con qualche difficoltà a trovare gli spazi. Dobbiamo fare meglio in questo tipo di partite, però abbiamo fatto anche cose buone. Abbiamo chiuso la partita con i tre gol, poi nella ripresa abbiamo gestito la partita e alcuni giocatori. Oggi era davvero importante vincere. Siamo in crescita. I risultati portano fiducia, il derby ha portato tanta fiducia, ma dobbiamo continuare a lavorare perchè possiamo migliorare tante cose. Primo posto? E’ importante, magari tre partite fa nessuno pensava a questa posizione. La squadra è in crescita. Il derby è stato importantissimo per portare grande fiducia a tutti. Anche i tifosi ora credono di più nella squadra, anche stasera sono stati fantastici. Io come allenatore devo essere equilibrato e quindi devo vedere cosa possiamo migliorare. Abbiamo la qualità per migliorare ancora tanto. Cominciamo a vedere qualcosa. Non siamo ancora perfetti, io voglio di più perchè abbiamo i calciatori per fare meglio. Abbiamo bisogno di tempo, non abbiamo tanto per allenarci perchè giochiamo tanto. Noi dobbiamo crescere con le partite più che con gli allenamenti. Io voglio di più dalla squadra».