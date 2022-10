Pato sui tifosi rossoneri: «Sono diversi dagli altri e mi mancano…». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Alexandre Pato ha parlato ai microfoni del canale Twitch del Milan dei tifosi rossoneri. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«I tifosi milanisti sono diversi. Mi manca. Tutti i cuori che ho fatto esultando per i gol erano per i tifosi milanisti. Il MIlan sarà sempre nel mio cuore, grazie per tutto quello che hanno fatto per me»