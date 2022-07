Passione per la musica? Adli la spiega a modo suo

Yacine Adli ha parlato anche della sua grande passione per la musica durante la conferenza di presentazione a Milanello

Yacine Adli non ha mai nascosto la sua passione per la musica. Le sue parole in conferenza:

«Ho una grande passione per la musica, da sempre. Suono il piano e come compositore ho una passione per Mozart, per la sua classe e l’ho sempre sentito. Come soprannome ‘Mozart’ va bene per i capelli».

