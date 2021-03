Parma, D’Aversa: «Un dato di stasera non ci può soddisfare per nulla»

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sk Sport commentando la gara contro il Genoa. Le sue parole

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sk Sport commentando la gara contro il Genoa. Le sue parole.

SCONFITTA – «Il Genoa su tre tiri in porta ha fatto due gol. Noi abbiamo avuto nove occasioni e abbiamo segnato solo un gol. Recriminiamo per questo motivo».

PAUSA – «Se andiamo ad analizzare i numeri non c’è stata partita ma contano i gol. Il loro migliore in campo è stato Perin. Non possiamo essere soddisfatti per una partita che abbiamo perso giocando così. Abbiamo concesso troppo facilmente i due gol. Sono stati errori di determinazione».

ERRORI – «Sul primo gol non possiamo concedere il cross a Destro. Pezzella non deve girarsi sulla conclusione di Zappacosta. Capello mi avrebbe cacciato se mi fossi girato su una conclusione in allenamento. Ci sono situazione che determinano il risultato. Non possiamo essere soddisfatti completamente. La prestazione c’è stata ma possiamo fare meglio».

SALVEZZA – «Noi dobbiamo pensare alla singola partita. Alla ripresa andremo a Benevento e sarà una partita importante. Mancano tante partite e ci sono tanti punti. La quota salvezza cambia a seconda dei risultati».