Parma, da entrambe le parti il peggiore in campo pesa il doppio soprattutto quando ti aspetti tanto ed invece la situazione si ribalta. Secondo il Corriere della sera di questa mattina, per quanto riguarda il Milan è Ibrahimovic il peggiore in campo, mentre dall’altra parte Gervinho copia ed incolla la prestazione del collega ma senza l’espulsione, motivo per il quale il voto questa mattina è lo stesso.

VOTO 5- Il quotidiano è certamente più comprensivo rispetto a Gazzetta (4 Gervinho; 4,5 Ibra) e lo spiega così. Gervinho: “Gli anni passano per tutti, lo sprint non è più quello di un tempo: quando parte, ora quasi sempre lo riacchiappano”. Ibra: “Entra alla sua maniera in entrambe le reti, con giocate più da regista offensivo che da centravanti. Fondamentale. Ma l’espulsione per proteste cambia la partita e la mette a rischio, uno come lui non può commettere un’ingenuità del genere”.