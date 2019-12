Parisi: «Ibrahimovic potrebbe aver scelto il Monza di Berlusconi»

Ibrahimovic: Parisi, famoso procuratore italiano, ha svelato un’indiscrezione che ha fatto molto discutere sui social

Fabio Parisi, famoso procuratore italiano con molto assistiti anche di livello internazionale, ha svelato un’indiscrezione che ha fatto molto discutere sui social. Secondo l’agente, intervistato da TMW, Zlatan Ibrahimovic potrebbe accettare l’offerta del Monza di Galliani e Berlusconi. Qualora accadesse veramente, per il Milan sarebbe l’ennesima beffa di mercato:

«Questa lunga attesa potrebbe far pensare che stia per ritirarsi. Le offerte le ha avute, non penso che ne avrà altre nelle prossime settimane. Se avesse voluto accettarne una, si sarebbe già aggregato con un club. Poi Ibra ci ha abituato a decisioni clamorose, non vorrei che Galliani e Berlusconi siano riusciti a convincerlo ad andare a Monza. Le loro capacità di persuasione sono note a tutti. Non mi stupirebbe se dovesse accadere».