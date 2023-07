Pardo: «Inter superiore al Milan prima di questo mercato, ora…». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tutti Convocati

Intervenuto durante la trasmissione Tutti convocati, Pierluigi Pardo si è soffermato a parlare anche del mercato del Milan. Di seguito le sue parole.

PARDO – «Credo che ad oggi l’Inter abbia un mercato incartato rispetto al Milan. Il che non vuol dire che i nerazzurri siano deboli, non lo sono affatto. Le sorprese sono dietro l’angolo. Non è che Giuseppe Marotta improvvisamente sia diventato un pirla, anzi sono bravissimi in dirigenza. L’Inter ha una base tecnica fondamentale e fortissima. Prima di questo mercato era sicuramente superiore al Milan»