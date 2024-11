Pardo su Milan Juve: «Rischiare qualcosa in più. La chiave nell'atteggiamento di entrambe...»

Pardo su Milan Juve: «Rischiare qualcosa in più». Il commento del telecronista dopo lo 0-0 di San Siro dove ha governato il rispetto tra le due

Il commento su Milan Juve di Pierluigi Pardo, che ha fatto la telecronaca della gara per DAZN. Le sue parole:

PAROLE – «Il Milan, soprattutto nei momenti difficili, quelli in cui c’era bisogno di personalità, il Milan si è rialzato: queste caratteristiche le ha. Fonseca rimprovera la mancanza di coraggio che la squadra ha avuto oggi: i rossoneri dovevano rischiare qualcosa di più. Pulisic è entrato bene ma non avete minuti in più. La chiave è stata nell’atteggiamento: troppo rispetto ma il Milan deve provarci se vuole credere nello scudetto».