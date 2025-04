Paratici Milan, i rossoneri riflettono: in agenda altri incontri, emerge un importante particolare

Paratici Milan, il club rossonero riflette sull’ingaggio dell’ex Juve: c’è fiducia ma saranno necessari altri incontri. Nessun contratto firmato

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, il Milan è in trattativa con Fabio Paratici, ex Juve, per il ruolo di direttore sportivo ma una decisione definitiva non è ancora stata presa.

Chiariamo un aspetto: Paratici non ha firmato nessun contratto, sono in agenda altri incontri e in generale il Milan ha preso tempo per riflettere sull’opportunità di ingaggiarlo.