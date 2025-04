Condividi via email

Paratici Milan, Marotta non le manda a dire in diretta: «Che effetto mi farebbe? La verità è questa». Le sue recenti dichiarazioni

Marotta ha concesso un’intervista a Mediaset. Di seguito le sue parole a pochi minuti dal calcio d’inizio sul match di Coppa Italia del Milan contro l’Inter.

CHE EFFETTO MI FAREBBE VEDERE PARATICI AL MILAN? – «Nessunissimo effetto, non so cosa faranno al Milan, non sono situazioni che mi riguardano quindi decideranno loro al meglio».