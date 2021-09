Paquetà ammonito: Neymar si schiera dalla sua parte. Il motivo

Lucas Paquetà è stato sanzionato nel match contro il Troyes per un motivo piuttosto strano. Neymar si schiera al suo fianco

Curiosa l’ammonizione che si è preso Lucas Paquetà nel match, vinto 3-1 dal suo Lione, contro il Troyes. Il brasiliano, che è andato anche in gol, è stato sanzionato per aver effettuato una ‘Bicicletta’, celebre dribbling piuttosto scenico.

Sulla questione, in difesa di Paquetà, è intervenuto Neymar. L’asso brasiliano, indispettito dalla sanzione, ha difeso il suo connazionale attraverso il proprio profilo Instagram:«Molto triste per questo episodio, un giallo per colpa di un dribbling. La carretilha è un gestito tecnico, indipendentemente dal minuto in cui avviene. L’anno scorso è successo a me, quest’anno a Paquetà. Francamente non capisco il motivo! Il famoso Joga Bonito sta finendo».