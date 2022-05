Papin: «Giroud? Ha deciso tutte le partite importanti»

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha esaltato Olivier Giroud: l’attaccante francese decisivo nelle gare che contavano di più

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin ha parlato così di Olivier Giroud:

«Ho provato a sentirlo nei giorni scorsi ma non ci sono riuscito. Lo capisco, deve essere molto occupato… Dico a voi quello che direi a lui: sono felicissimo per Olivier, è stato l’uomo delle grandi partite. A qualcuno magari possono tremare le gambe quando c’è da vincere a tutti i costi, ma non Giroud. Lo ha dimostrato per tutta la stagione».