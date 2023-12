Papin lancia la sfida: «Milan nel sorteggio? Più avanti è meglio»

Jean Pierre Papin, attuale consulente tecnico del Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Sky al termine dei sorteggi dell’Europa League

Le parole di Jean Pierre Papin, attuale consulente tecnico dell’Olympique Marsiglia, ai microfoni di Sky al termine dei sorteggi dell’Europa League:

«Accoppiamento con lo Shakhtar? Per noi è un sorteggio molto difficile, perché dovremo affrontare una grande squadra che è arrivata terza nel girone di Champions facendo nove punti e battendo il Barcellona. Ha un’esperienza incredibile in Europa, è difficile ma possiamo anche credere in una sorpresa»

IL MILAN – «Un possibile accoppiamento con il Milan? Nel sorteggio si può prendere tutti, ma secondo me non è il momento giusto. Più tardi sarà meglio»

GATTUSO – «Stiamo lavorando, il nostro coach ha portato tante cose, grinta, filosofia. Oggi siamo al sesto posto e stiamo aspettando. Ha cambiato molte situazioni e ci vuole tempo per modificare tutto»