Paper Planes, Jones: «Vi spiego perché abbiamo scelto il Milan»

Milan e Paper Planes hanno lanciato una collaborazione che porterà ad una capsule collection d’abbigliamento unica di 7 pezzi

New York e Milano sono due delle capitali mondiali della moda. Dalle celebri settimane della moda e dello street style, alla pletora di marchi di successo, ora, sulla base di questi forti parallelismi, l’etichetta Paper Planes, di proprietà di Roc Nation, ha scelto il Milan per una capsule collection unica di 7 pezzi.

Hypebeast, portale online su fashion e streetwear di riferimento in tutto il mondo, ha intervistato in esclusiva Emory Jones, responsabile lifestyle di Roc Nation e co-fondatore di Paper Planes, marca d’abbigliamento che collaborerà con il Milan. Ecco l’intervista tradotta per voi da Milan News 24:

Perché il Milan? Che cosa ha attratto Paper Planes?

«L’AC Milan capisce che la grandezza è un processo e ha costruito una delle organizzazioni calcistiche di maggior successo al mondo sulle spalle di questa convinzione. Ci hanno insegnato che se prendi il tuo mestiere seriamente – e non salti i passaggi del tuo viaggio – ti porterà ovunque tu debba andare, sia letteralmente che in senso figurato. Allo stesso modo in cui un ragazzo che cresce a Milano potrebbe aspirare a giocare per il Milan, un ragazzo di Bedford-Stuyvesant a Brooklyn potrebbe sognare di esibirsi al più alto livello in qualsiasi cosa faccia anche lui. Il sogno è ciò che collega i nostri movimenti».

Quanto ha influito l’appartenenza del Milan al mondo della moda su questa collezione?

«Siamo stati attratti in particolare dagli aspetti più grintosi di come lo street style e la cultura hip-hop si manifestano da quella parte del mondo. Condividono con noi molti parallelismi, dalla musica e l’arte di strada, al modo in cui gli atleti hanno un’influenza diretta sull’esperienza quotidiana della moda».

Come è nata la collezione?

«L’essenza del nostro messaggio è che l’immaginazione può portarti ovunque tu voglia andare. Il mondo è molto più grande di quello a cui siamo stati esposti e il patrimonio della moda di Milano, unito alla spinta e allo spirito affamato che un’organizzazione come l’AC Milan porta con sé organicamente, ha visto la collaborazione diventare rapidamente un gioco da ragazzi».

Parlaci del processo di progettazione…

«Eravamo ansiosi di trovare il punto giusto per ogni pezzo; dal mettere un giro sul nostro cappello della Corona firmato a trovare quel Paper Planes-way di consegnare una giacca invernale. Ci è piaciuta l’opportunità di imparare nuove cose sul nostro marchio e di rafforzare le idee che già avevamo in mente allo stesso tempo».

Qualche pezzo preferito?

«Penso che sceglierei la giacca rossa. Sono orgoglioso di tutta la collezione, il team l’ha uccisa. Ma una giacca a tre quarti per un vero abbigliamento invernale non è qualcosa che abbiamo fatto abitualmente in passato. Penso di esserne più orgoglioso perché è stata la più pesante per noi concettualmente, e potrebbe benissimo essere il gioiello della collezione per molti».

L’intera collezione AC Milan x Paper Planes verrà lanciata l’11 dicembre e sarà disponibile esclusivamente attraverso il sito web dell’AC Milan e Paper Plane.