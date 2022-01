Maldini esalta Tonali: «Ha tutta un’altra faccia rispetto allo scorso anno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Maldini ha elogiato Sandro Tonali durante il meeting online dell’AIMC. Le sue parole:

«Il giocatore che probabilmente ha fatto vedere totalmente un’altra faccia rispetto all’anno scorso è Tonali. È un 2000, era arrivato con un prestito quindi con un sacco di pressione sulle spalle. È arrivato dopo il covid, una stagione un po’ particolare, non ha fatto subito benissimo ma avevamo intravisto delle qualità enormi in questo ragazzo, che inoltre è un super milanista. Anche questo non guasta. Secondo noi è il giocatore che ha fatto il miglioramento più forte».