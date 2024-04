Maldini replica a Scaroni: «Se guardo al mio passato non riesco a smettere di...»

Paolo Maldini, leggenda ed ex DT del Milan, ha replicato con una breve battuta a Paolo Scaroni: le dichiarazioni

Intercettato dal Corriere della Sera, Paolo Maldini, leggenda ed ex DT del Milan, ha replicato così al presidente rossonero Paolo Scaroni:

PAROLE – «Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere».

Ieri Scaroni aveva infatti dichiarato:

PAROLE – «I rapporti con Maldini? Non l’ho più sentito. Quando qualcuno guarda al suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che questo non sia il caso di Maldini. Auguro a Maldini una vita personale ricca di soddisfazione».